В Раде придумали, как наказать Белоруссию за дружбу с Россией

Киев, 20 декабря. Украинские власти должны наказать Белоруссию за голосование против резолюции о нарушении прав человека в Крыму, лишив Минск возможности проводить встречи по урегулированию конфликта в Донбассе.

С такой инициативой в среду выступил глава «Меджлиса1 крымскотатарского народа»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация), депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров.

«Беларусь позиционирует себя как страну, которая якобы обеспечивает площадку для диалога и встреч. Абсолютно уверен, что мы должны предлагать другую страну для переговоров относительно обеспечения территориальной целостности», — отметил он.

По словам Чубарова, Белоруссия оказалась не единственной постсоветской страной, поддержавшей Россию по вопросу Крыма, пишут украинские СМИ. Против резолюции также выступили Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, что ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную Украиной в соавторстве с 30 разными странами, которая осуждает нарушение прав человека в Крыму. Россия, Белоруссия, Китай, Индия, ЮАР, КНДР и ряд других стран выступили против принятия документа. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Белоруссию, обвинив страну в «подыгрывании Кремлю».

Замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак, в свою очередь, заявил, что единственный способ вернуть Крым — это ужесточить антироссийские санкции, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.