Сирия: восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо мешает давление на ЮНЕСКО – МИД РФ

Москва, 20 декабря. Восстановление памятников в сирийских Пальмире и Алеппо затормаживается из-за давления на ЮНЕСКО. Об этом заявил в среду на собрании Комиссии по делам учреждения ООН глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров призвал ЮНЕСКО активизировать деятельность по восстановлению памятников культурно-исторического наследия в Пальмире и Алеппо, которые были разрушены террористами во время боевых действий в Сирии.

Глава МИД РФ отметил, что работа по возрождению памятников уже началась, однако затем заметно сбавила темпы. Причиной этому, по словам Лаврова, является давление на ЮНЕСКО, пишет ТАСС.

«После первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на секретариат ЮНЕСКО, отражает тот достойный сожаления факт, что политические расчеты по-прежнему доминируют над здравым смыслом», — сообщил Лавров.

Напомним, по окончании военной операции в связи с разгромом ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) власти Сирии приступили к оценке ущерба, нанесенного террористами культурному наследию страны. Боевики без разбора уничтожали на территории САР как христианские, так и мусульманские храмы и памятники. Одним из первых разрушенных памятников стал лев богини Аллат. На прошлой неделе археологи сообщили, что им удалось его восстановить.

1 Организация запрещена на территории РФ.