Многоходовка США: эксперт спрогнозировал, когда Киев начнет атаку на Донбасс

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко спрогнозировал, когда Вашингтон заставит Киев атаковать Донбасс. Соответствующее предположение Коротченко озвучил в программе «Время покажет» на Первом канале.

Присутствующие в студии политики и эксперты обсуждали обострившееся противостояние между опальным экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и действующим украинским лидером Петром Порошенко. Напомним, Саакашвили отправил президенту Украины письмо, в котором потребовал его отставки.

По мнению Коротченко, и за Саакашвили, и за Порошенко стоят США.

«Это такая многоходовка Соединенных Штатов, об этом, наверное, еще скажут. Им необходимо, чтобы где-то в феврале ситуация перешла в фазу активных действий украинской армии. И Порошенко, который боится этого, должен заменить другой, более кровавый и решительный лидер. Для США чрезвычайно важно втянуть Россию в Донбасс, чтобы реализовать иранский сценарий», — сказал эксперт.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также высказал мнение, что Порошенко в ближайшее время попытается развернуть активные боевые действия в Донбассе против ДНР и ЛНР.