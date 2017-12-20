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Многоходовка США: эксперт спрогнозировал, когда Киев начнет атаку на Донбасс
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    Многоходовка США: эксперт спрогнозировал, когда Киев начнет атаку на Донбасс

    15:56  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  20 Декабря 2017
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    Военный эксперт спрогнозировал, когда Вашингтон заставит Киев атаковать Донбасс

    Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко спрогнозировал, когда Вашингтон заставит Киев атаковать Донбасс. Соответствующее предположение Коротченко озвучил в программе «Время покажет» на Первом канале.

    Присутствующие в студии политики и эксперты обсуждали обострившееся противостояние между опальным экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и действующим украинским лидером Петром Порошенко. Напомним, Саакашвили отправил президенту Украины письмо, в котором потребовал его отставки.

    По мнению Коротченко, и за Саакашвили, и за Порошенко стоят США.

    «Это такая многоходовка Соединенных Штатов, об этом, наверное, еще скажут. Им необходимо, чтобы где-то в феврале ситуация перешла в фазу активных действий украинской армии. И Порошенко, который боится этого, должен заменить другой, более кровавый и решительный лидер. Для США чрезвычайно важно втянуть Россию в Донбасс, чтобы реализовать иранский сценарий», — сказал эксперт.

     Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также высказал мнение, что Порошенко в ближайшее время попытается развернуть активные боевые действия в Донбассе против ДНР и ЛНР.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина #порошенко #лнр
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