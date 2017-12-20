Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Новости Сирии
Дейр-эз-Зор: вертолеты ВВС США эвакуировали почти 50 боевиков ИГИЛ в Хасаку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр-эз-Зор: вертолеты ВВС США эвакуировали почти 50 боевиков ИГИЛ в Хасаку

    16:17  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  20 Декабря 2017
    397

    Дейр-эз-Зор: вертолеты ВВС США эвакуировали почти 50 боевиков ИГИЛ в Хасаку

    Дейр-эз-Зор, 20 декабря. Военные вертолеты западной коалиции вывезли 47 боевиков «Исламского государства»1 из провинции Дейр-эз-Зор.

    Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на сирийские военные источники, что американская военная авиация продолжает эвакуировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из напряженных районов  в Восточной Сирии.

    Источник сообщает, что американские летчики взяли на борт крупный отряд боевиков в одном из пустынных районов Дейр-эз-Зора, где сейчас скрываются остатки «Халифата». Террористы были доставлены на юго-восток провинции Хасака в населенный пункт Аль-Саад. Несколько раненых боевиков были оперативно доставлены в местную больницу.

    Ранее пресс-секретарь проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» Талал Сило, который сейчас находится в Турции, заявил, что США приказали курдам выпустить около трех тысяч боевиков «Исламского государства» из осажденной Ракки для последующей переброски исламистов в Дейр-эз-Зор.

    Дейр-эз-Зор: вертолеты ВВС США эвакуировали почти 50 боевиков ИГИЛ в Хасаку

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #хасака #ввс сша
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть