Дейр-эз-Зор: вертолеты ВВС США эвакуировали почти 50 боевиков ИГИЛ в Хасаку

Дейр-эз-Зор, 20 декабря. Военные вертолеты западной коалиции вывезли 47 боевиков «Исламского государства»1 из провинции Дейр-эз-Зор.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на сирийские военные источники, что американская военная авиация продолжает эвакуировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из напряженных районов в Восточной Сирии.

Источник сообщает, что американские летчики взяли на борт крупный отряд боевиков в одном из пустынных районов Дейр-эз-Зора, где сейчас скрываются остатки «Халифата». Террористы были доставлены на юго-восток провинции Хасака в населенный пункт Аль-Саад. Несколько раненых боевиков были оперативно доставлены в местную больницу.

Ранее пресс-секретарь проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» Талал Сило, который сейчас находится в Турции, заявил, что США приказали курдам выпустить около трех тысяч боевиков «Исламского государства» из осажденной Ракки для последующей переброски исламистов в Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.