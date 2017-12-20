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Политика
В МИД РФ оценили решение Сеула отказаться от учений с США во время Олимпиады
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    В МИД РФ оценили решение Сеула отказаться от учений с США во время Олимпиады

    17:16  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  20 Декабря 2017
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    В МИД РФ оценили решение Сеула отказаться от учений с США во время Олимпиады

    Москва, 20 декабря. Россия приветствует решение Южной Кореи отказаться от проведения совместных учений с США во время Олимпиады в Пхенчхане. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Геннадий Гатилов.

    «Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем», — цитирует Гатилова РИА Новости.

    Замглавы МИД РФ напомнил, что российская сторона давно указывала на необходимость придерживаться сдержанной политики в вопросах, которые могут быть восприняты странами корейского полуострова по-разному.

    В первую очередь, подчеркнул Гатилов, это касается проведения военных маневров совместными силами Вашингтона и Сеула.    

    Отметим, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил, что обратился к США с предложением отказаться от проведения совместных военных учений перед Зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане.

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #южная корея #олимпиада #испытания
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