В МИД РФ оценили решение Сеула отказаться от учений с США во время Олимпиады

Москва, 20 декабря. Россия приветствует решение Южной Кореи отказаться от проведения совместных учений с США во время Олимпиады в Пхенчхане. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Геннадий Гатилов.

«Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Замглавы МИД РФ напомнил, что российская сторона давно указывала на необходимость придерживаться сдержанной политики в вопросах, которые могут быть восприняты странами корейского полуострова по-разному.

В первую очередь, подчеркнул Гатилов, это касается проведения военных маневров совместными силами Вашингтона и Сеула.

Отметим, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил, что обратился к США с предложением отказаться от проведения совместных военных учений перед Зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане.