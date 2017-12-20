Учите немцев, а не украинцев: киевский политолог набросился на политика из ФРГ в эфире российского ТВ

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в среду обсуждали происходящие на Украине и в Донбассе события. Немецкий политик Андреас Маурер заявил, что подобного «бардака» не было ни в одной стране мира, но закончить мысль ему не дал украинский политолог Вадим Карасев.

«Происходит настоящий открытый бардак. По моему мнению, надо там всех арестовать. Я не знаю ни одной страны, которую можно было бы сравнить с Украиной. Даже в Африке мы не найдем такую страну. Убивают детей, стреляют по детям. На Западе и в России дети готовятся к новогодним елкам, а в Донбассе дети идут под пулями со школы домой. Что это такое? Как вы можете вообще решать какие-то другие проблемы?» — говорил Андреас Маурер, возглавляющий Партию левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония, когда его перебил политолог из Украины.

«Ваш поток сознания заплетается. Не говорите всякую черную чепуху. Идите в Германию и учите своих немцев там, а не украинцев здесь», — закричал Вадим Карасев, возглавляющий Институт глобальных стратегий.

Когда немецкий парламентарий был вынужден замолчать, не сумев переорать украинца, Карасев напомнил, что в столице Белоруссии сейчас собирается контактная группа по минским соглашениям, которая обсудит режим тишины в Донбассе на новогодние праздники.

«Вадим Юрьевич, разве может представитель Украины так разговаривать с представителем Германии?» — поинтересовалась у Карасева ведущая программы Ольга Скабеева.

«Я ложь не воспринимаю», — ответил политолог.

«Мне кажется, только что вы лично потеряли безвиз», — отметил соведущий «60 минут» Евгений Попов, намекая, что подобное поведение с представителем ЕС будет чревато для украинца потерей права безвизового въезда в европейские страны.

Но Вадим Карасев лишь махнул рукой, сказав, что переживет это.