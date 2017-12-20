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Общество
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Политика
Учите немцев, а не украинцев: киевский политолог набросился на политика из ФРГ в эфире российского ТВ
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    Учите немцев, а не украинцев: киевский политолог набросился на политика из ФРГ в эфире российского ТВ

    16:28  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  20 Декабря 2017
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    «Вы потеряли безвиз»: чем грозит украинцу Карасеву перепалка с немецким политиком на российском ТВ

    В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в среду обсуждали происходящие на Украине и в Донбассе события. Немецкий политик Андреас Маурер заявил, что подобного «бардака» не было ни в одной стране мира, но закончить мысль ему не дал украинский политолог Вадим Карасев.

    «Происходит настоящий открытый бардак. По моему мнению, надо там всех арестовать. Я не знаю ни одной страны, которую можно было бы сравнить с Украиной. Даже в Африке мы не найдем такую страну. Убивают детей, стреляют по детям. На Западе и в России дети готовятся к новогодним елкам, а в Донбассе дети идут под пулями со школы домой. Что это такое? Как вы можете вообще решать какие-то другие проблемы?» — говорил Андреас Маурер, возглавляющий Партию левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония, когда его перебил политолог из Украины.

    «Ваш поток сознания заплетается. Не говорите всякую черную чепуху. Идите в Германию и учите своих немцев там, а не украинцев здесь», — закричал Вадим Карасев, возглавляющий Институт глобальных стратегий.

    Когда немецкий парламентарий был вынужден замолчать, не сумев переорать украинца, Карасев напомнил, что в столице Белоруссии сейчас собирается контактная группа по минским соглашениям, которая обсудит режим тишины в Донбассе на новогодние праздники.

    «Вадим Юрьевич, разве может представитель Украины так разговаривать с представителем Германии?» — поинтересовалась у Карасева ведущая программы Ольга Скабеева.

    «Я ложь не воспринимаю», — ответил политолог.

    «Мне кажется, только что вы лично потеряли безвиз», — отметил соведущий «60 минут» Евгений Попов, намекая, что подобное поведение с представителем ЕС будет чревато для украинца потерей права безвизового въезда в европейские страны.

    Но Вадим Карасев лишь махнул рукой, сказав, что переживет это.

    Автор: Марина Степанова
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    #донбасс #украина #евгений попов #вадим карасев #ольга скабеева #андреас маурер
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