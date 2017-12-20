Сирия: Россия призовет де Мистуру быть более сдержанным в оценках конфликтующих сторон

Москва, 20 декабря. Россия обратится к спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с призывом более сдержанно оценивать стороны сирийского конфликта, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Также, по словам Гатилова, Москва попросит де Мистуру добиваться от оппозиции отказа от выдвижения предварительных условий, пишет ТАСС.

«Будем призывать его более конструктивно и более активно продвигать политпроцесс, быть более сбалансированным в своих оценках, активнее работать с оппозицией с тем, чтобы она не выставляла никаких предусловий для проведения диалога с правительственной делегацией», — сообщил Гатилов, рассказывая о предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с де Мистурой.

Напомним, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в Москву 21 декабря. На встрече с Сергеем Лавровым он обсудит политическое урегулирование конфликта в САР. Ранее Гатилов сообщил, что Россия призовет де Мистуру активнее продвигать политический процесс на переговорах конфликтующих сторон в Женеве.