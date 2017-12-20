Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Политика
Путин ужесточил наказание за живодерство в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин ужесточил наказание за живодерство в России

    15:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  20 Декабря 2017
    51

    Путин ужесточил наказание за живодерство в России

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России ужесточается наказание за живодерство. 

    Документ об ужесточении наказания за живодерство в России с подписью президента страны опубликован на интернет-портале официальной правовой информации.

    Согласно закону, за умышленное причинение страданий животному, которое привело к его травмам или гибели, налагается штраф до 80 тысяч рублей. В качестве альтернативы с живодера могут потребовать выплаты в размере его заработной платы за шесть месяцев или заставить мучителя животных заниматься обязательными работами на срок до 360 часов (исправительными — до 12 месяцев).

    Кроме того, злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

    Путин ужесточил наказание за живодерство в России

    Также документ предполагает ужесточение наказания за живодерство в присутствии малолетнего и публичную демонстрацию издевательств.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #наказание #ужесточение #живодерство
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть