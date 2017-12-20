Путин ужесточил наказание за живодерство в России

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России ужесточается наказание за живодерство.

Документ об ужесточении наказания за живодерство в России с подписью президента страны опубликован на интернет-портале официальной правовой информации.

Согласно закону, за умышленное причинение страданий животному, которое привело к его травмам или гибели, налагается штраф до 80 тысяч рублей. В качестве альтернативы с живодера могут потребовать выплаты в размере его заработной платы за шесть месяцев или заставить мучителя животных заниматься обязательными работами на срок до 360 часов (исправительными — до 12 месяцев).

Кроме того, злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Также документ предполагает ужесточение наказания за живодерство в присутствии малолетнего и публичную демонстрацию издевательств.