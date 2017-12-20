Сирия: Лавров и де Мистура обсудят проведение Конгресса национального диалога

Москва, 20 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече 21 декабря обсудят перспективы проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Об этом рассказал заместитель Лаврова Геннадий Гатилов.

«(Лавров и де Мистура встретятся — прим. ФАН) для обсуждения всего круга вопросов, связанных с сирийским урегулированием, с учетом итогов восьмого раунда (переговоров — прим. ФАН) в Женеве и перспективы созыва сирийского национального конгресса», — цитирует ТАСС заместителя министра иностранных дел России.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 21 декабря, де Мистура проведет встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Ожидается, что посланник ООН обсудит с российскими министрами продолжение процесса деэскалации в Сирии.

Ранее де Мистура заявил, что обязательно обратит внимание участников астанинских переговоров по Сирии на необходимость позаботиться о людях, пропавших и похищенных на территории САР.