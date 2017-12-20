Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»

Москва, 20 декабря. Бывший глава министерства экономического развития России Алексей Улюкаев остался доволен меню в следственном изоляторе (СИЗО) в «Матросской тишине».

По словам источника, у Улюкаева хорошее настроение.

«Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Источник также отметил, что экс-министр доволен медициной и планирует посетить дантиста.

«Говорит, что медицина хорошая, планирует пойти к стоматологу», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Улюкаев рассчитывает, что в ближайшее время ему передадут теплую одежду и переведут денежные средства на банковскую карту.

Напомним, накануне адвокаты, представляющие интересы экс-главы российского ведомства, осужденного за вымогательство взятки, обжаловали приговор.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.