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Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»
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    Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»

    15:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  20 Декабря 2017
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    Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»

    Москва, 20 декабря. Бывший глава министерства экономического развития России Алексей Улюкаев остался доволен меню в следственном изоляторе (СИЗО) в «Матросской тишине».

    По словам источника, у Улюкаева хорошее настроение.

    «Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

    Источник также отметил, что экс-министр доволен медициной и планирует посетить дантиста.

    «Говорит, что медицина хорошая, планирует пойти к стоматологу», — рассказал источник.

    Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»

    Ранее сообщалось, что Улюкаев рассчитывает, что в ближайшее время ему передадут теплую одежду и переведут денежные средства на банковскую карту.

    Напомним, накануне адвокаты, представляющие интересы экс-главы российского ведомства, осужденного за вымогательство взятки, обжаловали приговор.

    Улюкаеву понравились каша и врачи в «Матросской тишине»

    Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.

    Автор: Дана Балан
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