Володин рассказал, что важнее всего в избирательной кампании

Москва, 20 декабря. Гражданская позиция кандидата и его сторонников важнее для избирательной кампании, чем технические вопросы работы предвыборного штаба, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом он сообщил в среду, отвечая на вопрос о том, хотел бы он возглавить избирательный штаб Владимира Путина.

«Каждому из нас с Вами никто не мешает сделать все для победы своего кандидата, для этого не нужно никакие штабы делать», — приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы также отметил, что граждане, которые хотят реализовать свою позицию, сделают все, чтобы их кандидат победил, им никто не помешает.

«Конструкции в виде штабов — это условности», — добавил Володин.

При этом он отметил, что для решения организационных вопросов самим кандидатам штабы все же по-прежнему нужны.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату в минувшую пятницу утвердил Совет Федерации. Старт президентской кампании дала публикация о данном решении в понедельник в «Российской газете».

Действующий президент РФ Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 67% россиян готовы отдать свой голос за Путина уже сейчас.