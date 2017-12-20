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Общество
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Россия
Володин рассказал, что важнее всего в избирательной кампании
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    Володин рассказал, что важнее всего в избирательной кампании

    16:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:36  20 Декабря 2017
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    Володин рассказал, что важнее всего в избирательной кампании

    Москва, 20 декабря. Гражданская позиция кандидата и его сторонников важнее для избирательной кампании, чем технические вопросы работы предвыборного штаба, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    Об этом он сообщил в среду, отвечая на вопрос о том, хотел бы он возглавить избирательный штаб Владимира Путина.

    «Каждому из нас с Вами никто не мешает сделать все для победы своего кандидата, для этого не нужно никакие штабы делать», — приводит слова Володина ТАСС.

    Володин рассказал, что важнее всего в избирательной кампании

    Спикер Госдумы также отметил, что граждане, которые хотят реализовать свою позицию, сделают все, чтобы их кандидат победил, им никто не помешает.

    «Конструкции в виде штабов — это условности», — добавил Володин.

    При этом он отметил, что для решения организационных вопросов самим кандидатам штабы все же по-прежнему нужны.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату в минувшую пятницу утвердил Совет Федерации. Старт президентской кампании дала публикация о данном решении в понедельник в «Российской газете».

    Действующий президент РФ Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 67% россиян готовы отдать свой голос за Путина уже сейчас.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #володин #выборы-2018 #предвыборная кампания
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