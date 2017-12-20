Выборы-2018: в ЦИК РФ поступило 28 уведомлений о съездах групп по выдвижению кандидатов в президенты

Москва, 20 декабря. ЦИК России получил 28 уведомлений о проведении съездов и собраний инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на предстоящих выборах 18 марта.

Как рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко, уведомления направили 14 политических партий и 14 от инициативных групп в поддержку самовыдвижения кандидатов.

Две партии уже провели съезды — это ЛДПР и партия «Женский диалог».

Напомним, в числе поступивших уведомлений также уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина.

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