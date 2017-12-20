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Выборы-2018: в ЦИК РФ поступило 28 уведомлений о съездах групп по выдвижению кандидатов в президенты
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    Выборы-2018: в ЦИК РФ поступило 28 уведомлений о съездах групп по выдвижению кандидатов в президенты

    15:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  20 Декабря 2017
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    Выборы-2018: в ЦИК РФ поступило 28 уведомлений о съездах групп по выдвижению кандидатов в президенты

    Москва, 20 декабря. ЦИК России получил 28 уведомлений о проведении съездов и собраний инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на предстоящих выборах 18 марта.

    Как рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко, уведомления направили 14 политических партий и 14 от инициативных групп в поддержку самовыдвижения кандидатов.

    Две партии уже провели съезды — это ЛДПР и партия «Женский диалог».

    Напомним, в числе поступивших уведомлений также уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина.

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    Автор: Юлия Кошкина
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    #выборы-2018
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