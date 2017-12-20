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Сирия сегодня: восстановление транспортной инфраструктуры, Иран поддержал встречу Конгресса нацдиалога в Сочи
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    Сирия сегодня: восстановление транспортной инфраструктуры, Иран поддержал встречу Конгресса нацдиалога в Сочи

    15:27  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:27  20 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: восстановление транспортной инфраструктуры, Иран поддержал встречу Конгресса нацдиалога в Сочи

    Сирия, 20 декабря. Дамаск занимается восстановлением транспортной инфраструктуры САР. Власти Ирана поддержали встречу Конгресса национального диалога в Сочи. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Восстановление страны

    Сирийская арабская республика восстанавливает морской, сухопутный и железнодорожный транспорт после нескольких лет активных боевых действий. Об этом заявил Министр транспорта САР Али Хаммуд.

    По словам сирийского чиновника, около 70% железных дорог были атакованы боевиками различных террористических организаций. В настоящее время уже восстановлена работа по направлению Латакия-Тартус-Хомс, по ней поезда ходят ежедневно. Кроме того, пассажирский состав в Алеппо приступил к перевозкам уже через 20 дней после освобождения населенного пункта.

    Сирия сегодня: восстановление транспортной инфраструктуры, Иран поддержал встречу Конгресса нацдиалога в Сочи

    «Министерство работает над расширением порта Тартус для удовлетворения растущих потребностей, так как это стратегический порт для Сирии и Ирака. Работаем над созданием нового порта взамен порта Латакии или расширением существующего», — сообщил министр в интервью изданию РИА Новости.

    Стоит также отметить, что транспортное ведомство страны в настоящее время рассматривает возможность закупки новых торговых кораблей. Также министерство занимается восстановлением сухопутных трасс, разрушенных за годы войны.

    Тегеран поддержал встречу в Сочи

    Тегеран поддерживает предложенную Москвой встречу Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, так как он нацелен на урегулирование обстановки в стране. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

    «Иран будет продолжать работу над урегулированием сирийского кризиса. Иран поддерживает предложенную Россией встречу конгресса народов Сирии в Сочи. Мы нацелены на политическое урегулирование», — подчеркнул министр во время своего выступления на пресс-конференции в Баку.

    Мохаммад Джавад Зариф

    Кроме того, по мнению Зарифа, выборы президента САР могут быть проведены исключительно после принятия новой конституции в стране.

    Асад — законный президент Сирии

    Башар Асад был и остается легитимным президентом Сирийской арабской республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Башар Асад и Владимир Путин

    «Что касается самого Асада, Асад был и остается законным президентом Сирийской арабской республики», — заявил представитель Кремля во время пресс-конференции.

    Таким образом, он в очередной раз высказал позицию Российской Федерации по указанному вопросу. Это будет особенно актуально перед предстоящим Конгрессом нацдиалога в Сочи.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #дамаск #иран #сар #война #транспорт #конгресс сирийского народа
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