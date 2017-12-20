Сирия сегодня: восстановление транспортной инфраструктуры, Иран поддержал встречу Конгресса нацдиалога в Сочи

Сирия, 20 декабря. Дамаск занимается восстановлением транспортной инфраструктуры САР. Власти Ирана поддержали встречу Конгресса национального диалога в Сочи. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Восстановление страны

Сирийская арабская республика восстанавливает морской, сухопутный и железнодорожный транспорт после нескольких лет активных боевых действий. Об этом заявил Министр транспорта САР Али Хаммуд.

По словам сирийского чиновника, около 70% железных дорог были атакованы боевиками различных террористических организаций. В настоящее время уже восстановлена работа по направлению Латакия-Тартус-Хомс, по ней поезда ходят ежедневно. Кроме того, пассажирский состав в Алеппо приступил к перевозкам уже через 20 дней после освобождения населенного пункта.

«Министерство работает над расширением порта Тартус для удовлетворения растущих потребностей, так как это стратегический порт для Сирии и Ирака. Работаем над созданием нового порта взамен порта Латакии или расширением существующего», — сообщил министр в интервью изданию РИА Новости.

Стоит также отметить, что транспортное ведомство страны в настоящее время рассматривает возможность закупки новых торговых кораблей. Также министерство занимается восстановлением сухопутных трасс, разрушенных за годы войны.

Тегеран поддержал встречу в Сочи

Тегеран поддерживает предложенную Москвой встречу Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, так как он нацелен на урегулирование обстановки в стране. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Иран будет продолжать работу над урегулированием сирийского кризиса. Иран поддерживает предложенную Россией встречу конгресса народов Сирии в Сочи. Мы нацелены на политическое урегулирование», — подчеркнул министр во время своего выступления на пресс-конференции в Баку.

Кроме того, по мнению Зарифа, выборы президента САР могут быть проведены исключительно после принятия новой конституции в стране.

Асад — законный президент Сирии

Башар Асад был и остается легитимным президентом Сирийской арабской республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается самого Асада, Асад был и остается законным президентом Сирийской арабской республики», — заявил представитель Кремля во время пресс-конференции.

Таким образом, он в очередной раз высказал позицию Российской Федерации по указанному вопросу. Это будет особенно актуально перед предстоящим Конгрессом нацдиалога в Сочи.