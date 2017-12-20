Ракета хуситских повстанцев, направленная на дворец в Эр-Рияде, преодолела 900 километров

Эр-Рияд, 20 декабря. Пользователи глобальной Сети установили координаты места, откуда повстанцы «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу в Саудовской Аравии.

Пользователи Сети определили, что запуск баллистической ракеты «Burkan-2H» («Вулкан-2Х») был произведен с площадки, расположенной в 30 километрах к югу от города Саада в непосредственной близости от границы Йемена и Саудовской Аравии. Данный населенный пункт является одним из крупнейших опорных пунктов хуситов.

Ракета по пути к Эр-Рияду преодолела более 900 километров по прямой, ее целью был королевский дворец в столице Саудовской Аравии, которая ввела блокаду Йемена. Системы ПВО перехватили «Вулкан», выпустив шесть противоракет, сейчас нет никаких подтвержденных сообщений о жертвах или повреждениях, нанесенных баллистической ракетой. По различным данным ракета была сбита или не смогла поразить свою цель, и упала вдали от города.

Лидер движения хуситов Абдулмалик Хуси сообщил, что если саудиты представят доказательства того, что «Вулкан» разрушил дома мирных жителей, то «Ансар Аллах» компенсирует причиненный ущерб.