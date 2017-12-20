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Ракета хуситских повстанцев, направленная на дворец в Эр-Рияде, преодолела 900 километров
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    Ракета хуситских повстанцев, направленная на дворец в Эр-Рияде, преодолела 900 километров

    15:45  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  20 Декабря 2017
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    Ракета хуситских повстанцев, направленная на дворец в Эр-Рияде, преодолела 900 километров

    Эр-Рияд, 20 декабря. Пользователи глобальной Сети установили координаты места, откуда повстанцы «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу в Саудовской Аравии.

    Пользователи Сети определили, что запуск баллистической ракеты «Burkan-2H» («Вулкан-2Х») был произведен с площадки, расположенной в 30 километрах к югу от города Саада в непосредственной близости от границы Йемена и Саудовской Аравии. Данный населенный пункт является одним из крупнейших опорных пунктов хуситов.

    Ракета по пути к Эр-Рияду преодолела более 900 километров по прямой, ее целью был королевский дворец в столице Саудовской Аравии, которая ввела блокаду Йемена. Системы ПВО перехватили «Вулкан», выпустив шесть противоракет, сейчас нет никаких подтвержденных сообщений о жертвах или повреждениях, нанесенных баллистической ракетой. По различным данным ракета была сбита или не смогла поразить свою цель, и упала вдали от города.

    Лидер движения хуситов Абдулмалик Хуси сообщил, что если саудиты представят доказательства того, что «Вулкан» разрушил дома мирных жителей, то «Ансар Аллах» компенсирует причиненный ущерб.

    Ракета хуситских повстанцев, направленная на дворец в Эр-Рияде, преодолела 900 километров

    Автор: Алексей Громов
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    #йемен #ракета #эр-рияд #хуситы
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