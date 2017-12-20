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Происшествия
Сбой в работе онлайн-касс в России устранен
Экономика
Российские ритейлеры подсчитали убытки из-за сбоя в работе онлайн-касс
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    Российские ритейлеры подсчитали убытки из-за сбоя в работе онлайн-касс

    15:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  20 Декабря 2017
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    Российские ритейлеры подсчитали убытки из-за сбоя в работе онлайн-касс

    Москва, 20 декабря. Российские ретейлеры недосчитались 2,5 миллиарда рублей из-за массового технического сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

    «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — сообщил Федоров в комментарии ТАСС.

    Ранее стало известно, что в нескольких магазинах розничных сетей России произошел технический сбой в работе контрольно-кассовых аппаратов. О проблемах в работе кассовой техники сообщили в магазинах «Магнит», «Магнолия», DNS, а также на нескольких автозаправочных станциях «Газпромнефть». В настоящее время причина сбоя неизвестна.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сбой #акит #кассы
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