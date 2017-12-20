Путин расширил возможности участников СЭЗ по добыче подземных вод в Крыму

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на расширение видов деятельности участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, сообщается на портале правовой информации.

Согласно новому документу, участники СЭЗ смогут добывать подземные воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов сельхоз- или технической промышленности.

Кроме того, участникам свободной экономической зоны будет позволено добывать подземные воды для добычи природных лечебных ресурсов, а также для обеспечения санаторно-курортного лечения или организации отдыха.

Ранее сообщалось, что крымский винный завод «Новый свет» продан компании банка «Россия». Стоимость сделки составила 1,5 млрд рублей. Владельцем завода стала петербургская компания ООО «Южный проект».