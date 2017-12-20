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Строить комфортное жилье и отказаться от долевого строительства: эксперты оценили предложения Путина
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    Строить комфортное жилье и отказаться от долевого строительства: эксперты оценили предложения Путина

    15:21  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  20 Декабря 2017
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    Предложение Путина строить в России комфортное жилье очень актуально — эксперт

    Президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений, касающихся рынка строительства и формирования комфортной городской среды. Предложения и поручения национального лидера прозвучали в рамках заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    В частности, Путин сказал, что в России должно строиться комфортное жилье с инфраструктурой, а не «бетонные коробки». Напомним, также в 2017 году был запущен приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», в рамках которого субъекты получили колоссальные деньги на строительство дорог, общественно значимых пространств и благоустройство придомовых территорий. Таким образом, Владимир Путин продолжает последовательную и системную работу по благоустройству российских городов и повышению качества городской среды.

    Экспертное сообщество отмечает, что поручения президента страны очень важные и актуальные.

    «Это очень актуальная проблема. Самое главное, чтобы такое жилье не было комфорт- или бизнес-класса, поскольку в этих сегментах и так строится комфортное жилье. Несмотря на это, сейчас комфортное жилье строится и в сегменте эконом-класса. Сейчас существует совершенно новый стандарт панелей, который позволяет строить потолки высотой три метра и очень хорошими планировками. Проблема в том, что стоимость панели в Москве составляет практически столько же, сколько стоит жилье бизнес-класса», — говорит директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, профессор и доктор экономических наук Елена Иванкина.

    Предложение Путина строить в России комфортное жилье очень актуально — эксперт

    В других же регионах, продолжает эксперт, панель обычно вообще не используется при строительстве, поскольку там нет таких мощных домостроительных комбинатов, как в столицах. На периферии для строительства многоквартирных домов применяется технология бетономонолита.

    «И в зависимости от планировок от площадей комнат, кухонь, высоты потолков, жилье разделяется на бизнес- и эконом-класс. В столицах же —эконом-класс — это старые блочные дома, старая панель, старый кирпич. Очень часто это могут быть хорошие квартиры, но нередко они имеют кухню площадью 4-5 метров. В этом плане требование президента абсолютно актуально, оно нужно людям», — сказала Елена Иванкина.

    Также эксперт подчеркнула, что даже если застройщики начнут строить более комфортное жилье, это не повлечет за собой существенного увеличения его стоимости. Дело в том, что уже сейчас на рынке жилья существует значительное превалирование предложения над спросом, и к 2019 году, по оценкам аналитиков, стоимость жилой недвижимости  должна еще опуститься на 22%. Проще говоря, рынок сейчас подстраивается под возможности и потребности покупателей.

    Также Путин поручил поручил без сбоев отойти от института долевого строительства.

    «Нужно создать все условия для такого перехода, — заметил Путин. — Здесь важно не допустить сбоев, не оказаться в ситуации, когда от одного механизма уже отошли, а другой еще не отлажен или вообще не создан».

    Предложение Путина строить в России комфортное жилье очень актуально — эксперт

    Елена Иванкина согласна, что долевое строительство — довольно рискованная вещь, ведь оно сопряжено с риском появления обманутых дольщиков.

    «Проблема обманутых дольщиков — это самая страшная проблема, когда люди вложили свои деньги в недвижимость на этапе строительства, а очень часто это последние деньги, нередко они высвобождаются после продажи предыдущей квартиры. И получается, что семьям вообще негде жить. Они рассчитывали только на то, что переедут в новую квартиру, а дом не строится, или коробка стоит, но без коммуникаций. Это очень страшная ситуация. Ликвидировать эту проблему можно самыми разными способами, но самый простой — это запретить долевое строительство и перейти к проектному финансированию», — подытожила эксперт.

    Иванкина также акцентировала внимание на том, что строительство новых микрорайонов должно вестись комплексно: с дорогами, коммуникациями и элементами благоустройства, как на том настаивает Владимир Путин.

    Автор: Михаил Блинов
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