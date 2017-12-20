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Путин расширил возможности использования герба РФ
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    Путин расширил возможности использования герба РФ

    16:01  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  20 Декабря 2017
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    Путин разрешил использование герба РФ, если это не является надругательством

    Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон, расширяющий возможности использования государственного герба. Документ за подписью президента уже появился на официальном портале правовой информации.

    Законопроект дает право гражданам, предприятиям и госучреждениям использовать изображение герба России при условии, что речь не идет о надругательстве над государственной символикой. При этом отмечается, что использовать герб России на официальных бланках и печатях по-прежнему могут только федеральные органы власти. Кроме того, сохраняется запрет на использование герба в качестве товарного знака.

    Путин разрешил использование герба РФ, если это не является надругательством

    Ранее сообщалось, что Путин в ноябре подписал законопроект, который позволяет размещать государственный герб на зданиях региональных органов власти. При этом размещение герба должно производиться по согласованию с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #законопроект #герб
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