Путин расширил возможности использования герба РФ

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон, расширяющий возможности использования государственного герба. Документ за подписью президента уже появился на официальном портале правовой информации.

Законопроект дает право гражданам, предприятиям и госучреждениям использовать изображение герба России при условии, что речь не идет о надругательстве над государственной символикой. При этом отмечается, что использовать герб России на официальных бланках и печатях по-прежнему могут только федеральные органы власти. Кроме того, сохраняется запрет на использование герба в качестве товарного знака.

Ранее сообщалось, что Путин в ноябре подписал законопроект, который позволяет размещать государственный герб на зданиях региональных органов власти. При этом размещение герба должно производиться по согласованию с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации.