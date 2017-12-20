МИД РФ: Лавров и де Мистура 21 декабря обсудят урегулирование в Сирии

Москва, 20 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 декабря проведет встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи дипломаты обсудят политическое урегулирование в САР, а также перспективы Конгресса сирийского нацдиалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

По его словам, 21 декабря состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи будет обсуждаться весь комплекс вопросов сирийского урегулирования с учетом результатов восьмого раунда переговоров в Женеве. Кроме того, стороны обсудят перспективы Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи.

Накануне де Мистура выступил в Совете Безопасности ООН с докладом об итогах восьмого раунда переговоров по Сирии в Женеве. Спецпосланник ООН заявил, что межсирийские переговоры в Женеве будут продолжены, однако не раскрыл подробный график консультаций.