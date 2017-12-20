На шахте в Кузбассе произошел обвал породы, трое горняков заблокированы

Москва, 20 декабря. В шахте «Есаульская» в Новокузнецке, которая принадлежит компании «Южкузбассуголь», произошел обвал породы. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧП, на поверхность были эвакуированы 96 горняков.

При этом от выхода оказались отрезаны еще три шахтера. К настоящему времени специалистам удалось установить с ними связь. Вентиляция работает нормально, передает РИА Новости.

Шахта «Есаульсая» разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Она была образовала на 1984 году.

Напомним, в начале декабря на шахте «Распадская» (ПАО «Распадская», входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске произошел сильный пожар.