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На шахте в Кузбассе произошел обвал породы, трое горняков заблокированы
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    На шахте в Кузбассе произошел обвал породы, трое горняков заблокированы

    16:47  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:47  20 Декабря 2017
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    На шахте в Кузбассе произошел обвал породы, трое горняков заблокированы

    Москва, 20 декабря. В шахте «Есаульская» в Новокузнецке, которая принадлежит компании «Южкузбассуголь», произошел обвал породы. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧП, на поверхность были эвакуированы 96 горняков.

    При этом от выхода оказались отрезаны еще три шахтера. К настоящему времени специалистам удалось установить с ними связь. Вентиляция работает нормально, передает РИА Новости.

    Шахта «Есаульсая» разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Она была образовала на 1984 году.

    Напомним, в начале декабря на шахте «Распадская» (ПАО «Распадская», входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске произошел сильный пожар.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #новокузнецк #шахта
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