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Украина
«Раз в год и палка стреляет»: соцсети обсуждают САУ, приготовленные Киевом для удара по Донбассу
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    «Раз в год и палка стреляет»: соцсети обсуждают САУ, приготовленные Киевом для удара по Донбассу

    19:03  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  20 Декабря 2017
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    ВСУ приготовили для удара по Донбассу более 600 САУ

    Москва, 20 декабря. Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность более 600 самоходных артиллерийских установок, которые могут быть задействованы для удара по Донецкой и Луганской народным республикам.

    Как передает издание «Вестник Мордовии», на вооружении в украинской армии стоят около 220 установок 2С1 «Гвоздика» и 300 гаубиц 2С3 «Акация». Кроме того, ВСУ располагают приблизительно 100 единицами такой техники, как 2С5 «Гиацинт-С», 2С7 «Пион», 2С9 «Нона-С» и 2С19 «Мста-С».

    Киев также имеет более 1,2 тысячи буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

    Украинские пользователи соцсетей отреагировали на данную информацию.

    «Уже вторые сутки стреляет тяжелая артиллерия, но делает это с соблюдением минских соглашений», — иронично пошутили жители Донбасса.

    «Ответ будет асимметричным — будут уничтожены все украинские командиры, отдающие приказ о стрельбе из подобных вооружений. Способы найдутся. Если команда самоликвидации Украины делает первый шаг, ответка последует незамедлительно», — считают комментаторы.

    «Провокацию готовят по приказу заокеанских господ — перед выборами в России. Тем более, что денег нет, нищета и свой народ крайне недоволен. У Петро один выход — война с русскими в Донбассе», — подчеркнули другие.

    «Вам что — котлов мало? Во всем мире уже поняли, что если ВСУ «пытаются начать», то получат так, что опять запросят мира», — возмутились некоторые.

    ВСУ приготовили для удара по Донбассу более 600 САУ

    «Не переживайте: раз в год и палка стреляет!», — резюмировали в социальных сетях.

    Напомним, ранее представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили данные о прекращении работы российских офицеров в пяти офисах Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

    Непосредственно министерство иностранных дел Российской Федерации указало на то, что Киев создавал препятствия для выполнения российскими сотрудниками своих обязанностей в Центре.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #донбасс #украина
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