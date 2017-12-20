«Раз в год и палка стреляет»: соцсети обсуждают САУ, приготовленные Киевом для удара по Донбассу

Москва, 20 декабря. Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность более 600 самоходных артиллерийских установок, которые могут быть задействованы для удара по Донецкой и Луганской народным республикам.

Как передает издание «Вестник Мордовии», на вооружении в украинской армии стоят около 220 установок 2С1 «Гвоздика» и 300 гаубиц 2С3 «Акация». Кроме того, ВСУ располагают приблизительно 100 единицами такой техники, как 2С5 «Гиацинт-С», 2С7 «Пион», 2С9 «Нона-С» и 2С19 «Мста-С».

Киев также имеет более 1,2 тысячи буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на данную информацию.

«Уже вторые сутки стреляет тяжелая артиллерия, но делает это с соблюдением минских соглашений», — иронично пошутили жители Донбасса.

«Ответ будет асимметричным — будут уничтожены все украинские командиры, отдающие приказ о стрельбе из подобных вооружений. Способы найдутся. Если команда самоликвидации Украины делает первый шаг, ответка последует незамедлительно», — считают комментаторы.

«Провокацию готовят по приказу заокеанских господ — перед выборами в России. Тем более, что денег нет, нищета и свой народ крайне недоволен. У Петро один выход — война с русскими в Донбассе», — подчеркнули другие.

«Вам что — котлов мало? Во всем мире уже поняли, что если ВСУ «пытаются начать», то получат так, что опять запросят мира», — возмутились некоторые.

«Не переживайте: раз в год и палка стреляет!», — резюмировали в социальных сетях.

Напомним, ранее представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили данные о прекращении работы российских офицеров в пяти офисах Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Непосредственно министерство иностранных дел Российской Федерации указало на то, что Киев создавал препятствия для выполнения российскими сотрудниками своих обязанностей в Центре.