МИД ФРГ отреагировал на выход российских военных из СЦКК в Донбассе

Берлин, 20 декабря. Министерство иностранных дел Германии озабочено ситуацией с Совместным центром контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК), работу в котором ранее прекратили российские офицеры.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Райнер Бройль заявил, что Берлин призывает Москву и Киев найти пути решения сложившейся ситуации и продолжить работу Центра.

«Мы озабочены выходом российских офицеров из СЦКК, призываем обе стороны найти решение, которое обеспечит работоспособность этого органа», — цитирует Бройля РИА Новости.

Представитель МИД ФРГ подчеркнул, что выход российской стороны из двухстороннего наблюдательного центра может иметь последствия для гражданского населения в Донбассе. Бройль также отметил, что сотрудники Центра в том числе обеспечивали безопасное передвижение по территории Донбасса сотрудников ОБСЕ.

Напомним, ранее стало известно, что российские офицеры, работавшие в СЦКК, покинули организацию. Как напомнили в Москве, украинская сторона постоянно чинила препятствия продуктивной работе российских офицеров в СЦКК.

Глава МИД РФ Серегй Лавров неделю назад заявил, что Киев и лично президент Украины Петр Порошенко делают все, чтобы создать невыносимые условия работы для россиян в СЦКК. Руководитель внешнеполитического ведомства предупреждал, что, если Центр перестанет функционировать, ответственность за это будет полностью лежать на украинской стороне.