Полмира против Украины: в Госдуме объяснили, почему принятие резолюции ООН по Крыму ничего не значит

В прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в среду обсуждали принятие Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции по правам человека в Крыму. От голосования воздержались более половины стран, 70 проголосовали за проект, 26 — против.

Как подсчитали авторы программы, население 26 стран, выступивших против украинской резолюции ООН по Крыму, составляет 3,455 млрд человек — примерно полмира.

«В последнее время это голосование стало традиционным под конец года. Оно показывает четкий водораздел зарождающегося многополярного мира. С одной стороны — США и их сателлиты, с другой — страны, которые физически не воспринимают вот такой однополярный мир. Это страны БРИКС, которые разумно рассматривают Генассамблею ООН как площадку, на которой можно решать международные вопросы», — отметил депутат Госдумы РФ Александр Ющенко.

Парламентарий добавил, что резолюция по Крыму — «это обычная, не меняющаяся атака на Россию, которая не подтверждена фактами», и, по сути, принятие Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции по Крыму особо ничего не значит.

«Интересно, как эта резолюция готовилась, кто приезжал в Крым, чтобы поговорить с гражданами, чтобы вписать в текст резолюции те слова, которые вписаны сейчас?» — поинтересовался Александр Ющенко.

Украинский политолог Вадим Карасев попытался ответить на вопрос российского депутата.

«Когда готовили эту резолюцию, Украина работала с правозащитными организациями, которые мониторят ситуацию по крымским татарам, по осужденным, и так далее. Поэтому резолюция носит больше правозащитный характер. В этой резолюции учтены результаты спора между Украиной и Россией в международном суде в Гааге по крымским татарам. Вы можете не принимать это решение гаагского суда, но есть еще мировое общественное мнение», — объяснил Вадим Карасев.

«Вот мировое общественное мнение — это страны, проголосовавшие против резолюции, а их население — это половина мира. Полмира против Украины», — парировал украинцу ведущий программы Евгений Попов.

«Нет, это чистая география, это чистая арифметика», — настаивал на своем украинский политолог.

Однако депутат Госдумы Александр Ющенко указал ему на явные противоречия:

«Есть очень важный момент: резолюция одобряет действия Киева по энергетической блокаде жителей Крыма. Где последовательность ООН, которая защищает права человека прежде всего?».

«Там есть и упрек в адрес Украины. Резолюция не односторонняя, а сбалансированная», — сказал на это Вадим Карасев.

«Украина, которая писала резолюцию, сама себя упрекнула. Прекрасно!» — прокомментировал слова украинца Евгений Попов.

Точку в этом разговоре поставил украинский социолог Евгений Копатько, который отметил, что цифры в этом вопросе все же играют значительную роль.

«Это факт, что однозначного принятия решения относительно Крыма в мире нет. Важно, что пять стран, входящих в БРИКС, показали свое единство. А еще очень важно, что жители Крыма на протяжении почти четырех лет в ходе всех опросов, проводимых разными организациями, говорят, что если бы референдум был сейчас, они проголосовали бы точно так же», — отметил Евгений Копатько.