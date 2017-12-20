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Сербия не планирует вступать в НАТО — Дачич
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    Сербия не планирует вступать в НАТО — Дачич

    14:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  20 Декабря 2017
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    Сербия не планирует вступать в НАТО — глава МИД Дачич

    Москва, 20 декабря. Сербия не планирует вступать в НАТО, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

    «Нет, не планируем», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 20 декабря.

    Напомним, Дачич находится в Москве в связи с официальным визитом президента Сербии Александара Вучича. Ранее сообщалось, что Сербия рассчитывает на посреднические усилия Российской Федерации в вопросе урегулирования ситуации в Косово.

    Накануне Путин получил приглашение от сербского коллеги посетить Белград.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #нато #сербия
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