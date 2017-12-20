Сербия не планирует вступать в НАТО — Дачич

Москва, 20 декабря. Сербия не планирует вступать в НАТО, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Нет, не планируем», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 20 декабря.

Напомним, Дачич находится в Москве в связи с официальным визитом президента Сербии Александара Вучича. Ранее сообщалось, что Сербия рассчитывает на посреднические усилия Российской Федерации в вопросе урегулирования ситуации в Косово.

Накануне Путин получил приглашение от сербского коллеги посетить Белград.