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Сирия восстанавливает систему здравоохранения
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    Сирия восстанавливает систему здравоохранения

    15:12  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  20 Декабря 2017
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    Сирия восстанавливает систему здравоохранения

    Дамаск, 20 декабря. Система здравоохранения страны в 2017 году вышла на новый этап, который ведет к полной нормализации, заявили в Минздраве Сирии.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на источник в Минздраве САР, что сейчас в стране восстанавливаются разрушенные во время войны больницы и медицинские учреждения, особенно в городах Дейр-эз-Зор и Алеппо. В них направляется новое оборудование, медикаменты и квалифицированные специалисты.

    В ведомстве подчеркнули, что не было зарегистрировано ни одной серьезной эпидемии, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию в стране.

    Министерство решает одну из наиболее важных задач по обеспечению населения качественными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Сейчас запущены в работу новые заводы по производству медикаментов в Тартусе и Дамаске. Реконструируются и поврежденные предприятия по производству лекарственных препаратов.

    Ведомство ведет активную подготовку квалифицированных специалистов и научных кадров, проводит научные исследования и воплощает в жизнь новую стратегию развития всей системы здравоохранения.

    Сирия восстанавливает систему здравоохранения

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #тартус #здравоохранение
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