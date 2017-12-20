Сирия восстанавливает систему здравоохранения

Дамаск, 20 декабря. Система здравоохранения страны в 2017 году вышла на новый этап, который ведет к полной нормализации, заявили в Минздраве Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на источник в Минздраве САР, что сейчас в стране восстанавливаются разрушенные во время войны больницы и медицинские учреждения, особенно в городах Дейр-эз-Зор и Алеппо. В них направляется новое оборудование, медикаменты и квалифицированные специалисты.

В ведомстве подчеркнули, что не было зарегистрировано ни одной серьезной эпидемии, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию в стране.

Министерство решает одну из наиболее важных задач по обеспечению населения качественными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Сейчас запущены в работу новые заводы по производству медикаментов в Тартусе и Дамаске. Реконструируются и поврежденные предприятия по производству лекарственных препаратов.

Ведомство ведет активную подготовку квалифицированных специалистов и научных кадров, проводит научные исследования и воплощает в жизнь новую стратегию развития всей системы здравоохранения.