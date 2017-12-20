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Выборы-2018: списки избиркомов с технологией QR-кода определят до 25 февраля
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    Выборы-2018: списки избиркомов с технологией QR-кода определят до 25 февраля

    15:02  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  20 Декабря 2017
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    Выборы-2018: списки избиркомов с технологией QR-кода определят до 25 февраля

    Москва, 20 декабря. Центризбирком постановил определить список избирательных участков в регионах страны, на которых на выборах будут применяться технология по вводу протоколов с использованием машиночитаемого кода (QR-код).

    ЦИК РФ санкционировал использование технологии изготовления протоколов участковых избиркомов с использованием QR-кода. Данные меры необходимы для ускорения ввода информации об итогах голосования в ГАС «Выборы». В постановлении Центризбиркома говорится, что список избирательных участков, где будет применяться QR-система, должен быть сформирован не позднее 25 февраля будущего года.

    Выборы-2018: списки избиркомов с технологией QR-кода определят до 25 февраля

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #выборы-2018
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