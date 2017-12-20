ЦИК РФ получил уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина

Москва, 20 декабря. Центральная избирательная комиссия России получила уведомление о проведении в следующий вторник, 26 декабря, собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в среду заявил член ЦИК России Евгений Шевченко.

«В ЦИК поступило уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения на должность президента РФ Владимира Путина», — отметил он, добавив, что мероприятие запланировано на 26 декабря.

Напомним, ранее Шевченко сообщил, что у самовыдвиженцев есть 20 дней со дня опубликования решения о назначении выборов президента на подачу документов в ЦИК РФ.

Глава российского государства на прошедшей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что собирается идти на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца. Лидер РФ также отметил, что надеется на широкую поддержку партий и граждан.

Владимир Путин. Биография