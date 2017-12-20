Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сбой в работе онлайн-касс в России устранен
Политика
ЦИК РФ получил уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК РФ получил уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина

    14:38  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  20 Декабря 2017
    189

    ЦИК РФ получил уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина

    Москва, 20 декабря. Центральная избирательная комиссия России получила уведомление о проведении в следующий вторник, 26 декабря, собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в среду заявил член ЦИК России Евгений Шевченко.

    «В ЦИК поступило уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения на должность президента РФ Владимира Путина», — отметил он, добавив, что мероприятие запланировано на 26 декабря. 

    ЦИК РФ получил уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Путина

    Напомним, ранее Шевченко сообщил, что у самовыдвиженцев есть 20 дней со дня опубликования решения о назначении выборов президента на подачу документов в ЦИК РФ.

    Глава российского государства на прошедшей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что собирается идти на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца. Лидер РФ также отметил, что надеется на широкую поддержку партий и граждан. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #выборы-2018 #цик рф
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть