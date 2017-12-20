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Володина насторожила идея о блогерах-иноагентах: Мышление американского конгрессмена
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    Володина насторожила идея о блогерах-иноагентах: Мышление американского конгрессмена

    15:07  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  20 Декабря 2017
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    Володина насторожила идея о блогерах-иноагентах: Мышление американского конгрессмена

    Москва, 20 декабря. Предложения о возможности признания иноагентами блогеров, получающих деньги из-за рубежа, настораживают. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

    Так, комментируя такую идею, председатель Госдумы сказал: «Ваше предложение очень настораживает».

    Как отметил Волдин, соответствующая идея находится в логике «мышления американского конгрессмена: все запретить, закрыть».

    «Вы хотите замахнуться на наши права и свободы», — резюмировал спикер ГД.

    19 декабря депутаты Госдумы Леонид Левин и Петр Толстой, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли законопроект, согласно которому предлагается конкретизировать перечень лиц, которые могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

    По словам Толстого, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает деятельность блогеров, однако, если они являются представителями СМИ и получают деньги из-за границы, к ним могут применены те же меры

    Автор: Тимур Румянцев
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    #володин #иноагенты
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