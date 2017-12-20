Володина насторожила идея о блогерах-иноагентах: Мышление американского конгрессмена

Москва, 20 декабря. Предложения о возможности признания иноагентами блогеров, получающих деньги из-за рубежа, настораживают. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Так, комментируя такую идею, председатель Госдумы сказал: «Ваше предложение очень настораживает».

Как отметил Волдин, соответствующая идея находится в логике «мышления американского конгрессмена: все запретить, закрыть».

«Вы хотите замахнуться на наши права и свободы», — резюмировал спикер ГД.

19 декабря депутаты Госдумы Леонид Левин и Петр Толстой, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли законопроект, согласно которому предлагается конкретизировать перечень лиц, которые могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

По словам Толстого, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает деятельность блогеров, однако, если они являются представителями СМИ и получают деньги из-за границы, к ним могут применены те же меры.