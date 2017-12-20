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Президенту Молдавии пригрозили временным отстранением от должности
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    Президенту Молдавии пригрозили временным отстранением от должности

    15:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:09  20 Декабря 2017
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    Президенту Молдавии пригрозили временным отстранением от должности

    Кишинев, 20 декабря. Молдавский парламент снова использует процедуру временного отстранения от должности президента Игоря Додона, если он откажется ратифицировать реформу правительства, в ходе которой планируется заменить практически 50 процентов министров. Об этом сообщил в среду спикер парламента Андриан Канду.

    Он пояснил, что Додон имеет абсолютное право отклонить предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры, но очередное выдвижение кандидатов Додон должен утвердить, передает ТАСС.

    Президенту Молдавии пригрозили временным отстранением от должности

    В противном случае, отметил Канду, парламент обратится в Конституционный суд, который должен зарегистрировать институциональную блокировку, и, может быть, «установить временное отстранение исполнения обязанностей президента».

    Канду также подчеркнул, что «назначение новых министров должно произойти оперативно», поскольку правительство должно быть дееспособным.

    Додон ранее заявил, что не собирается утверждать новых членов правительства, кандидатуры которых предложила сформировавшая правительство Демократическая партия Молдавии.

    Автор: Дана Балан
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    #додон #молдавия #кишинев #канду
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