Выборы-2018: съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России

Москва, 20 декабря. Съезд Либерально-демократической партии России выдвинул бессменного лидера партии политика Владимира Жириновского кандидатом на выборы президента России в будущем году.

Участие в работе тридцать первого съезда ЛДПР принял 101 делегат.

Кроме вопроса о выдвижении Жириновского, участники съезда также обсудили предвыборную кампанию партии и программу ЛДПР, которая называется «Мощный рывок вперед!». Документ состоит из ста пунктов.

Отметим, что Жириновский будет участвовать в выборах первого лица России в шестой раз. Лидер ЛДПР пропустил только президентскую кампанию 2004 года, когда партия выдвинула депутата Госдумы Олега Малышкина.

Наиболее успешной для Жириновского стала президентская кампания 2008 года. Тогда, участвуя в выборах президента России, лидер ЛДПР набрал 9% голосов российских избирателей и занял третье место.