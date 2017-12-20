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Выборы-2018: съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России
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    Выборы-2018: съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России

    14:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  20 Декабря 2017
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    Выборы-2018: съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России

    Москва, 20 декабря. Съезд Либерально-демократической партии России выдвинул бессменного лидера партии политика Владимира Жириновского кандидатом на выборы президента России в будущем году.

    Участие в работе тридцать первого съезда ЛДПР принял 101 делегат. 

    Кроме вопроса о выдвижении Жириновского, участники съезда также обсудили предвыборную кампанию партии и программу ЛДПР, которая называется «Мощный рывок вперед!». Документ состоит из ста пунктов.

    Отметим, что Жириновский будет участвовать в выборах первого лица России в шестой раз. Лидер ЛДПР пропустил только президентскую кампанию 2004 года, когда партия выдвинула депутата Госдумы Олега Малышкина.

    Наиболее успешной для Жириновского стала президентская кампания 2008 года. Тогда, участвуя в выборах президента России, лидер ЛДПР набрал 9% голосов российских избирателей и занял третье место. 

    Автор: Федор Веснин
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    #жириновский #лдпр #выборы-2018 #кандидат
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