Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти в 2017 году

Минск, 20 декабря. В 2017 году Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, отвечая на вопрос, воспользовался ли Минск правом реэкспорта российской нефти в 2017 году.

«Да, шесть миллионов тонн. Всей до последней капли», — сказал Семашко.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2018 год. В течение года Россия поставит Белоруссии 24 миллиона тонн нефти, из которых 18 миллионов тонн уйдут на местные нефтеперерабатывающие заводы, а еще шесть миллионов тонн — на дальнейший экспорт.