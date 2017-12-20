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Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти в 2017 году
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    Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти в 2017 году

    14:49  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  20 Декабря 2017
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    Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти в 2017 году

    Минск, 20 декабря. В 2017 году Белоруссия реэкспортировала шесть миллионов тонн российской нефти. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, отвечая на вопрос, воспользовался ли Минск правом реэкспорта российской нефти в 2017 году.

    «Да, шесть миллионов тонн. Всей до последней капли», — сказал Семашко.

    Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2018 год. В течение года Россия поставит Белоруссии 24 миллиона тонн нефти, из которых 18 миллионов тонн уйдут на местные нефтеперерабатывающие заводы, а еще шесть миллионов тонн — на дальнейший экспорт.

    Автор: Алексей Громов
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    #нефть #россия #белоруссия #реэкспорт
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