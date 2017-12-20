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Новый 2018 год Собаки: в каких цветах встречать, что поставить на стол, лучший подарок, советы астрологов
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    Новый 2018 год Собаки: в каких цветах встречать, что поставить на стол, лучший подарок, советы астрологов

    15:11  20 Декабря 2017
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    Новый 2018 год Собаки: в каких цветах встречать, что поставить на стол, лучший подарок, советы астрологов

    Наступает очень важный для нашей страны 2018 год, который политики и эксперты не зря связывают с началом нового политического цикла в России. Это связано с предстоящими весной президентскими выборами. А пока расскажем, как подготовиться к встрече 2018 года, который по так называемому «восточному календарю» (на самом деле вступающего в свои права не с боем курантов, а на полтора месяца позже) считается годом Желтой земляной собаки.

    Новый 2018 год по восточному календарю — что советуют астрологи

    Желтая земляная собака по китайскому календарю считается символом ответственности и дружелюбия. Поэтому астрологи обещают, что, если постараться, 2018 год станет для всех временем покоя, порядка, мира, уравновешенности, верности и дружелюбия.

    Ведь любовь к постоянству и дружелюбие — это качества, присущие самому верному другу человека — собаке.

    Ожидается, что символ года — Желтая земляная собака — будет дружелюбной, активной и заводной, при этом она будет заботиться о благополучии, ратовать за постоянство, ценить преданность, и верность. Стихией наступающего 2018 года будет земля, которая символизирует мудрость, обращение к корням, чистоту помыслов и верность традициям.

    Кроме того, собака — существо активное, поэтому астрологи советуют сделать 2018 год временем новых начинаний и свершений, как в общественном плане, так и на «личном фронте».

    Что советуют астрологи в Новый год с "китайским" колоритом

    Год Желтой собаки в личной жизни

    В личном плане в наступающем 2018 году обязательно нужно дерзать, советуют астрологи, но при этом не поступаясь своими принципами — ведь собака не прощает фальши и предательства.

    Кстати, люди, рожденные в год Собаки, отлично умеют выбирать друзей, всегда сохраняют верность, сразу приходят на помощь, — совсем как их «тотемный знак». Они отличные супруги и партнеры, верные и надежные. Так что 2018 год — отличное время для установления долговременных отношений и для заключения браков.

    Также, говорят астрологи, а врачи в этом вопросе их всячески поддерживают — год Желтой земляной собаки как нельзя лучше подходит для расставания с вредными привычками. Так что уже с новогодней ночи можно смело завязывать с курением, да и со спиртным имеет смысл установить менее теплые отношения. Как известно, собаки не жалуют пьяных, и запах табака им не по вкусу.

    Год Желтой собаки - чрезвычайно удачен для личной жизни

    Что приготовить на Новый год Собаки — 2018

    Наступающий 2018 год вот-вот встретится с Собакой, которой, как известно, по вкусу мясо во всех видах, а уж погрызть косточку — одно удовольствие.

    Поэтому смело ставьте на стол мясные деликатесы, в тренде будут запеченные ребрышки, блюда из курицы, говядины, баранины, различные виды плова, котлеты, жаркое и т.д. — все, что «мясная» душа пожелает.

    Также не забудьте о салатах, фруктах и овощах «собачьих» цветов — всех оттенков желтого, оранжевого и коричневого: болгарский перец, морковь, картофель, батат, традиционные новогодние мандарины и другие цитрусовые, груши, яблоки, бананы и т.д.

    А вот рыба не должна стать главным новогодним блюдом, если, конечно, вы адепт «восточных» традиций — как известно, собаки к рыбному меню относятся без особого блеска в глазах.

    Во все остальном — полный простор фантазии, но помните — нужно подготовиться к тому, что за праздничным столом могут быть гости, соблюдающие Рождественский пост — для них пусть будут в изобилии салаты из свежих овощей, заправленные не маслом, и уж, конечно, не майонезом или сметаной, а лимонным соком (это и полезнее), а также фрукты, сухофрукты и орехи.

    Не забудьте про фрукты и орехи на новогоднем столе - ведь продолжается Рождественский пост

    Новогодние напитки в год Собаки — 2018

    Как мы уже упоминали, собаки не выносят пьяных, об этом и надо в первую очередь помнить во время новогодних возлияний. Немного традиционного шампанского, а также белые вина и светлое пиво будут как раз в желтой «собачьей» гамме.

    Что касается крепких напитков, то главное — помнить о мере. Тут подойдет то, к чему, как говорится, лежит душа, но не больше одной-двух рюмок.

    И помните о тех, кто намерен провести новогоднюю ночь без алкоголя — яблочный и другие соки желтых и оранжевых оттенков будут отлично смотреться в праздничном бокале.

    Соки - отличная замена шампанскому в Новый год

    В чем встречать год Желтой земляной собаки

    В новогоднюю ночь можно наряжаться во все оттенки желтого, коричневого, оранжевого, золотистого, а также горчичного и шафранового цветов. Не возбраняется белый или черный, если вы сторонник «классики». В моде металлические золотистые оттенки, украшения из золота или с позолотой, и т.д.

    В тренде и кружевные наряды, который будут хорошо смотреться на новогодних вечеринках. А вот меховых элементов в нарядах лучше избегать, как бы новогодняя Собака не обиделась…

    Как украсить новогодний стол в год Желтой земляной собаки — 2018

    Тут — полный простор фантазии, но не забываем про желто-коричневую цветовую гамму и про изображения «виновницы» праздника — собаки. Это же относится и к украшению традиционной новогодней ели — дерзайте, но о собаке не забывайте.

    Где отмечать наступающий год Собаки

    Собака любит «стаю», компанию, поэтому можно устроить многолюдное застолье дома или пойти куда-то в шумную компанию. Имеет смысл в новогоднюю ночь выйти с детьми и друзьями на улицу — запустить и посмотреть фейерверки, покататься с гор и т.д.

    Но, напоминаем, пользоваться можно только лицензионной пиротехникой, не давая ее в руки детям, а новогодние прогулки следует совершать исключительно на трезвую голову.

    Помните, пользоваться можно только лицензионной пиротехникой

    Что дарить на год Желтой собаки

    Как вы понимаете, лучший подарок — это щенок или взрослая собака. Но такие подарки нужно обязательно согласовывать с тем, кому подарок предназначен, иначе недоразумений или серьезных проблем не избежать.

    Ну, а в остальном помните, в Новый год слишком дорогие подарки не обязательны, тут главное — знак внимания.

    И, кстати, не является ли наступление тематического «собачьего» Нового года поводом сделать счастливой хотя бы одну живую собаку — забрав ее из приюта или с передержки. Этот «подарок» вам самим потом подарит как минимум десять лет счастья.

    Подарите собаки счастье, и она вам отплатит сторицей

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #год собаки #новый год 2018 #советы астрологов
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