Путин поручил разработать программу профессионального развития для российских архитекторов

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с предложением разработать специальную программу профессионального развития для российских архитекторов. Об этом глава государства сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Предлагаю подумать о запуске специальной программы профессионального развития для российских архитекторов», — приводит слова президента РИА Новости.

Путин поручил Минстрою РФ и Агентству ипотечного жилищного кредитования совместно разработать механизмы реализации соответствующей программы в рамках имеющихся ресурсов.

Также глава государства отметил необходимость «укрепить статус главных архитекторов». По словам президента, у них должна быть возможность предлагать проекты и реализовывать их, чтобы формировать новый, современный и яркий облик российских городов.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал предоставить российским застройщикам доступные условия и правила работы.