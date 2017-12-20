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Путин поручил разработать программу профессионального развития для российских архитекторов
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    Путин поручил разработать программу профессионального развития для российских архитекторов

    14:35  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  20 Декабря 2017
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    Путин поручил разработать программу профессионального развития для российских архитекторов

    Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с предложением разработать специальную программу профессионального развития для российских архитекторов. Об этом глава государства сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    «Предлагаю подумать о запуске специальной программы профессионального развития для российских архитекторов», — приводит слова президента РИА Новости.

    Путин поручил Минстрою РФ и Агентству ипотечного жилищного кредитования совместно разработать механизмы реализации соответствующей программы в рамках имеющихся ресурсов.

    Также глава государства отметил необходимость «укрепить статус главных архитекторов». По словам президента, у них должна быть возможность предлагать проекты и реализовывать их, чтобы формировать новый, современный и яркий облик российских городов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин призвал предоставить российским застройщикам доступные условия и правила работы.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #строительство
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