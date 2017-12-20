Сирия, 20 декабря. Армия САР провела мобилизацию в Хасаке. Боевики потеряли часть военной техники в районе Восточной Гуты Дамаска. Возобновились бои между ИГ1 и «Ан-Нусрой»*** северо-восточнее Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли вершину Марван в районе Западной Гуты Дамаска; обстреляли позиции «Ан-Нусры» севернее Хомса; проводят мобилизацию в Хасаке.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает столкновения с САА в квартале Ат-Тадамун к югу от Дамаска; ведет бои с «Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в военной технике на северо-востоке Дамаска; противостоит САА на юге провинции Алеппо.

Курды: противостоят ИГ к северу от города Абу Хаммам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В юго-западной части Дамаска сирийские войска и их союзники продолжают развивать наступление на позиции радикалов антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1. В ходе противостояния армии САР удалось освободить вершину Марван, после чего под огневым контролем САА оказалась не только трасса Бейт Джинн — Мугр Аль-Мир, но также и еще несколько дорог, передает информационное агентство Al Manar News.

Тем временем на северо-востоке Дамаска возобновились столкновения между правительственными силами и объединенными отрядами формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». По данным военных источников, в результате боев в Восточной Гуте были уничтожены по меньшей мере три единицы военной техники боевиков. О потерях со стороны исламистов в живой силе не сообщалось.

В южных районах столицы разворачиваются бои между террористами «Исламского государства», базирующимися на территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук», и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Как передает Twitter-канал (samsanglang), снайперы ИГ открыли огонь по позициям САА в квартале Ат-Тадамун, в результате чего один из солдат был убит. Однако правительственные источники пока не подтверждали данную информацию.

Провинция Алеппо

По информации оппозиционного портала Halab Today, на юге провинции Алеппо возобновилось вооруженное противостояние между боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими правительственных войск. Ожесточенные бои фиксируются на линии соприкосновения сторон близ поселений Рамла и Расм Сайяла. Сведения о ходе столкновений в настоящий момент уточняются. Сирийская армия, прикрываемая самолетами российских ВКС, наступает со стороны города Ханассер в направлении населенного пункта Абу Ад-Духур и одноименной авиабазы на его окраине, которые располагаются на востоке провинции Идлиб, главного оплота террористов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хомс

Военнослужащие сирийской армии провели минометные и пулеметные обстрелы позиций боевиков-исламистов в окрестностях населенных пунктов Уюн Хусейн и Ас-Саан Аль-Асвад, находящихся к северу от города Хомс внутри анклава вооруженной оппозиции, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Информации об уроне, нанесенном незаконным группировкам, не приводится. В этом регионе наряду с более умеренными антиправительственными формированиями также дислоцируются террористы «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, некоторые боевики, ранее присоединившиеся к перемирию, в течение последних нескольких недель неоднократно нарушали режим прекращения огня, установленный в связи с работой на севере Хомса одной из зон деэскалации.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между отрядами курдских Демократических сил Сирии (SDF) и последних бандгрупп «Исламского государства». Бойцы SDF**** смогли отразить нападение террористов на поселок Аль-Джурди Аш-Шарки к северу от города Абу Хаммам, сообщает курдский канал в сети Twitter (@QSD_Jabha). Отмечается, что в ходе столкновений был ликвидирован 21 боевик. В результате совместной операции российских ВКС и правительственной армии САР ИГИЛ прекратило свое существование как квазиобразование, утратив контроль над всеми территориями в Сирии, однако террористическая угроза сохраняется, поскольку в стране еще остаются отдельные очаги сопротивления ИГ, а также группы боевиков, действующие подпольно.

Провинция Хама

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (EMCnewscenter1) сообщает о новых боестолкновениях между исламистами антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Расм Аль-Хамам. В ходе боев радикалам «Ан-Нусры» удалось уничтожить одну из артиллерийских установок ИГ. Напомним, ИГИЛовцы бежали на территории, оккупированные «Джебхат Фатх Аш-Шам», после того как правительственные подразделения окружили их отряды в районе Акербата.

На юге провинции между тем продолжились столкновения между силами Башара Асада и боевиками вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные стычки отмечаются недалеко от населенного пункта Аль-Кантара. Об этом сообщает новостной портал Masar Press Net. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хасака

Сирийские правительственные силы начали проводить мобилизацию в провинции Хасака. Согласно сообщениям одного из местных источников, более сотни бойцов проасадовских сил прибыли на военную базу недалеко от административного центра региона. Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, дополнительные части были передислоцированы для того, чтобы укрепить позиции САА в районах, занимаемых армией Башара Асада. Напомним, регион практически полностью находится под контролем курдских сил. В августе 2016 года в этом районе фиксировались перестрелки между Демократической армией Сирии (SDF) и союзниками САА, однако в настоящее время отношения между ними стабилизируются. Таким образом, как утверждают военные источники AMN, мобилизация не предполагает возобновления столкновений с курдами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)