Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил разработать программу профессионального развития для российских архитекторов
Общество
Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России

    14:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  20 Декабря 2017
    59

    Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России

    Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин полагает, что нужно увеличить портфель проектов арендного жилья. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Российский лидер напомнил, что 12 месяцев назад были договоренности запустить пробные проекты арендных домов, первый подобный дом начал работать в текущем году в российской столице.

    Кроме того, такие дома возводятся объекты на Дальнем Востоке, в Тобольске.

    «Необходимо увеличить портфель проектов арендного жилья и тиражировать этот опыт», — подчеркнул Путин.

    Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России

    Комментируя ситуацию на рынке в общем, президент России отметил, что он (рынок — Прим.ред.) «обязан работать по цивилизованным, прозрачным правилам».

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #жилье #арендное жилье
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть