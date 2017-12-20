Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России

Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин полагает, что нужно увеличить портфель проектов арендного жилья. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Российский лидер напомнил, что 12 месяцев назад были договоренности запустить пробные проекты арендных домов, первый подобный дом начал работать в текущем году в российской столице.

Кроме того, такие дома возводятся объекты на Дальнем Востоке, в Тобольске.

«Необходимо увеличить портфель проектов арендного жилья и тиражировать этот опыт», — подчеркнул Путин.

Комментируя ситуацию на рынке в общем, президент России отметил, что он (рынок — Прим.ред.) «обязан работать по цивилизованным, прозрачным правилам».

Владимир Путин. Биография