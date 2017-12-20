Минтранс РФ передал правительству проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом

Москва, 20 декабря. Минтранс РФ передал проект указа президента о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом правительству. Об этом сообщил в среду глава ведомства Максим Соколов.

По словам Соколова, указ в настоящее время внесен в правительство.

«(Документы – прим. ФАН) уже внесены», — сообщил Соколов ТАСС.

Напомним, 15 декабря Москва и Каир подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Документ должен стать основой для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом, которое было прервано по решению российской стороны после авиакатастрофы над Синаем, произошедшей в результате теракта.

Ранее Соколов сообщал, что возобновление перелетов может начаться только после подписание президентом РФ соответствующего указа. Как отмечал министр транспорта, первые регулярные рейсы между Каиром и Москвой могут быть открыты уже в феврале 2018 года. До возобновления авиасообщения российские специалисты также планируют провести дополнительные проверки аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.