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Минтранс РФ передал правительству проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом
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    Минтранс РФ передал правительству проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом

    14:19  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  20 Декабря 2017
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    Минтранс РФ передал правительству проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом

    Москва, 20 декабря. Минтранс РФ передал проект указа президента о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом правительству. Об этом сообщил в среду глава ведомства Максим Соколов.

    По словам Соколова, указ в настоящее время внесен в правительство.

    «(Документы – прим. ФАН) уже внесены», — сообщил Соколов ТАСС.

    Напомним, 15 декабря Москва и Каир подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Документ должен стать основой для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом, которое было прервано по решению российской стороны после авиакатастрофы над Синаем, произошедшей в результате теракта.

    Ранее Соколов сообщал, что возобновление перелетов может начаться только после подписание президентом РФ соответствующего указа. Как отмечал министр транспорта, первые регулярные рейсы между Каиром и Москвой могут быть открыты уже в феврале 2018 года. До возобновления авиасообщения российские специалисты также планируют провести дополнительные проверки аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #египет #авиасообщение #транспорт #минтранс рф
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