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Сирия: САА вошла в город Рамла и готовится к штурму Аль-Рахаджана
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    Сирия: САА вошла в город Рамла и готовится к штурму Аль-Рахаджана

    14:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  20 Декабря 2017
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    Сирия: САА вошла в город Рамла и готовится к штурму Аль-Рахаджана

    Алеппо, 20 декабря. Правительственные войска прорвала оборону «Джебхат ан-Нусры»1 в населенном пункте Рамла провинции Алеппо.

    Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило, что передовые отряды Сирийской арабской армии продавили оборонительные рубежи террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и начали первые столкновения с боевиками в восточной части города Рамла. В данный момент по данным источника армейцы продвигаются к центру населенного пункта.

    Вместе с этим происходит перемещение войск к югу от Рамлы, сирийская армия стремится осадить один из главных оплотов «Ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама. Город Аль-Рахаджан остается достаточно укрепленным населенным пунктом.

    Отмечается, что после освобождения Аль-Рахаджана вся северо-восточная граница провинции Хама будет защищена от боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Сирия: САА вошла в город Рамла и готовится к штурму Аль-Рахаджана

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #саа #джебхат ан-нусра #рамла
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