Сирия: САА вошла в город Рамла и готовится к штурму Аль-Рахаджана

Алеппо, 20 декабря. Правительственные войска прорвала оборону «Джебхат ан-Нусры»1 в населенном пункте Рамла провинции Алеппо.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило, что передовые отряды Сирийской арабской армии продавили оборонительные рубежи террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и начали первые столкновения с боевиками в восточной части города Рамла. В данный момент по данным источника армейцы продвигаются к центру населенного пункта.

Вместе с этим происходит перемещение войск к югу от Рамлы, сирийская армия стремится осадить один из главных оплотов «Ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама. Город Аль-Рахаджан остается достаточно укрепленным населенным пунктом.

Отмечается, что после освобождения Аль-Рахаджана вся северо-восточная граница провинции Хама будет защищена от боевиков «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.