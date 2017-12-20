Киев собрался «поиграть в войнушку»: в Госдуме объяснили прибытие 600 украинских САУ в Донбасс

Военнослужащие украинской армии подготовили почти 600 самоходных артиллерийских установок для массированного удара по территории народных республик Донбасса. Об этом сообщило издание «Вестник Мордовии».

Для защиты жителей Донбасса Россия может включить народные республики в свой состав, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Сообщается, что в распоряжении украинских военных находится более 220 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», около 300 единиц 152-миллиметровых «Акаций», а также «Гиацинты», установки «Мста-С» и даже 203-миллиметровые «Пионы», которые могут бить на дистанцию в 47 километров. Помимо перечисленного вооружения, у ВСУ есть более чем 1,2 тысячи буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

«Такое сосредоточение сил и средств происходит не просто так, Киев явно намерен «поиграть в войнушку». Но украинским властям необходимо напомнить, что использование такого количества стволов говорит о нарушении минских соглашений. Но Украина, похоже, к этому и стремится. К моему сожалению страны Запада, в частности США и Канада, заявляя о возможных поставках летального оружия, по сути дела, поощряют агрессивные действия Киева по отношению к жителям народных республик», — поясняет ситуацию депутат.

Юрий Швыткин считает, что ситуация в Донбассе усугубляется еще и тем, что украинская сторона вынудила Россию отозвать своих наблюдателей из Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК). И так как ничего больше не сдерживает Киев, наступление ВСУ может начаться в любой момент.

«Трудно предположить, когда именно ВСУ начнут наступление — это может произойти в любой момент. Но я не думаю, что военные народных республик будут просто так смотреть, как по ним наносят удары. Они явно ответят и отобьют атаки украинской армии. Кроме того, выскажу свое личное мнение: для защиты жителей Донбасса Россия может включить ДНР и ЛНР в свой состав», — говорит народный избранник.

Конечно, этому будут предшествовать соответствующие действия — вынесение вопроса на Совет Безопасности и в Генассамблее ООН, говорит Швыткин. По его словам, Российская Федерация не сможет оставаться в стороне, пока у ее границ идет планомерное уничтожение мирного населения.

Напомним, 18 декабря стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. Новое обострение ситуации произошло на фоне вывода российских наблюдателей из СЦКК. В оперативном командовании ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. По словам представителей Донецка, ВСУ начинают использовать реактивную и ствольную артиллерию. За минувшие сутки уже погиб один представитель армии республики. Всего украинские силовики выпустили по территории ДНР более двухсот мин и снарядов, в том числе двадцать ракет.

При этом заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин призвал первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на международных наблюдателей, которые отказываются отмечать случаи нарушения «режима тишины».