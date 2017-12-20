Уничтожение террористов ИГИЛ в Сирии

11 декабря 2017 года Россия официально завершила военную операцию по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что вывод российского контингента из Сирии — это естественный момент для подведения итогов его работы. Получившие официальное приглашение Дамаска и действовавшие на абсолютно легитимной основе, отечественные военные совершили кардинальный перелом в борьбе с терроризмом, едва ли возможный без их участия.

«Сирия столкнулась в условиях недостатка сил после изнурительных лет борьбы с боевиками и невозможности контролировать границы с необходимостью противостоять постоянно увеличивавшимся в количестве и получавшим снабжение и пополнение извне террористам. Без российского вмешательства можно смело утверждать — на территории страны воцарилось бы беззаконие и насилие на долгие годы, а радикалы получили бы на долгие годы базу для дальнейшей экспансии», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, итоги российской операции показывают, что она была решающей в победе над террористами. Были разгромлены их силы, прикрывавшие важнейшие для ИГ1 нефтегазоносные районы, освобождены такие важные пункты, как Тадмор (Пальмира) и Абу-Кемаль, деблокирован Дейр-эз-Зор.

«Российская армия получила возможность в боевых условиях проверить свою готовность, испытать в них новые виды вооружений. Трудный характер театра военных действий, непосредственный контакт с силами НАТО, неоднократно демонстрировавших свою враждебность, не смогли помешать выполнить боевые задачи.

Кроме них, была выполнена и важнейшая гуманитарная миссия, заложившая основы для будущего мира в Сирии. Если методы американцев и их союзников при освобождении Мосула и Ракки были традиционно жестокими, то действия российского контингента были полной их противоположностью. Постоянная забота о мирном населении со стороны медиков и других служб, в том числе доставка различной помощи, разминирование территорий, дипломатическая миссия по примирению с вооруженными группировками — все это способно стать началом восстановления страны и ее развития», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.