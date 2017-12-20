Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России
Общество
Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом

    14:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  20 Декабря 2017
    34

    Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом

    Симферополь, 20 декабря. Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом, говорится в сообщении информцентра инженерного объекта. 

    Информцентр Крымского моста сообщил, что система управления дорожным движения появится уже в следующем году. Перед инженерами стоит задача эффективного управления транспортными потоками новой магистрали. Известно, что система будет информировать автомобилистов о трафике на Крымском мосту и метеоусловиях.

    В связи с этим на мосту установят несколько табло. Напомним, что масштабный проект строительства моста, который соединит материковую Россию и крымский полуостров, стартовал весной 2015 года, пишут «Аргументы и Факты»

    Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #мост #трасса
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть