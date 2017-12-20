Симферополь, 20 декабря. Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом, говорится в сообщении информцентра инженерного объекта.

Информцентр Крымского моста сообщил, что система управления дорожным движения появится уже в следующем году. Перед инженерами стоит задача эффективного управления транспортными потоками новой магистрали. Известно, что система будет информировать автомобилистов о трафике на Крымском мосту и метеоусловиях.

В связи с этим на мосту установят несколько табло. Напомним, что масштабный проект строительства моста, который соединит материковую Россию и крымский полуостров, стартовал весной 2015 года, пишут «Аргументы и Факты».