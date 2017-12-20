Путин заявил о завершении программы расселения аварийного жилья

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2017 года 684 тысячи человек получат новое жилье в рамках программы расселения ветхих домов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Президент отметил, что до конца 2017 года будет завершена программа расселения ветхого жилья, которое было признано аварийным на начало 2012 года.

«В общей сложности к концу текущего года в новые дома по программе переедут 684 тысячи человек», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в дальнейшем необходимо продолжить работу по расселению аварийного жилья.

Накануне министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что программа расселения аварийного жилья может быть продолжена в последующие три - четыре года. Он также добавил, что ведомство работает над созданием долгосрочного проекта по переселению граждан из ветхого жилья с применением средств федерального бюджета.