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Общество
Путин рассказал о пилотных проектах арендных домов в России
Политика
Путин заявил о завершении программы расселения аварийного жилья
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    Путин заявил о завершении программы расселения аварийного жилья

    14:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  20 Декабря 2017
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    Путин заявил о завершении программы расселения аварийного жилья

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2017 года 684 тысячи человек получат новое жилье в рамках программы расселения ветхих домов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Президент отметил, что до конца 2017 года будет завершена программа расселения ветхого жилья, которое было признано аварийным на начало 2012 года.

    «В общей сложности к концу текущего года в новые дома по программе переедут 684 тысячи человек», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что в дальнейшем необходимо продолжить работу по расселению аварийного жилья.

    Накануне министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что программа расселения аварийного жилья может быть продолжена в последующие три - четыре года. Он также добавил, что ведомство работает над созданием долгосрочного проекта по переселению граждан из ветхого жилья с применением средств федерального бюджета.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #жилье #расселение
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