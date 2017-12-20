Путин призвал развивать ипотечный рынок и снижать ставки

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин отметил важность развития ипотечного рынка в стране и снижения ипотечных ставок. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Необходимо обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок, продолжить развитие рынка ипотечных ценных бумаг с привлечением на этот рынок средств пенсионных фондов страховых компаний и граждан», — сказал он.

Путин также призвал создать гарантии от появления финансовых пузырей.

Напомним, что еще в июне глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов спрогнозировал уменьшение ставок по ипотечному кредитованию до 10% и ниже. Банкир полагает, что ставки впоследствии могут снизиться до 6%, если инфляция не будет превышать 2%.