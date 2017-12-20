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Политика
Меркель расколола Европу: новым лидером ЕС становится Австрия
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    Меркель расколола Европу: новым лидером ЕС становится Австрия

    17:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  20 Декабря 2017
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    Меркель расколола Европу: новым лидером ЕС становится Австрия

    Берлин, 20 декабря. Германия теряет свои позиции в качестве лидера ЕС в связи с образованием новой политической оси Австрия — Венгрия.

    Как сообщает немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung, поводом для таких перестановок стала политика канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сперва спровоцировала в Европе миграционный кризис, а затем проигнорировала принцип единогласия ЕС, тем самым расколов Евросоюз. В результате лидерство в ЕС постепенно переходит к Австрии — Венгрии. 

    Меркель расколола Европу: новым лидером ЕС становится Австрия

    По словам журналистов немецкого издания, смена канцлера и правительства в Австрии свидетельствует о стремлении стран ЕС к независимости от Германии и Брюсселя, которые сегодня навязывают свою политику всем членам организации. По мнению авторов Neue Osnabrucker Zeitung, смена политического лидера в ЕС может привести к перезагрузке отношений с Россией.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #австрия #ес #германия #венгрия
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