Меркель расколола Европу: новым лидером ЕС становится Австрия

Берлин, 20 декабря. Германия теряет свои позиции в качестве лидера ЕС в связи с образованием новой политической оси Австрия — Венгрия.

Как сообщает немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung, поводом для таких перестановок стала политика канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сперва спровоцировала в Европе миграционный кризис, а затем проигнорировала принцип единогласия ЕС, тем самым расколов Евросоюз. В результате лидерство в ЕС постепенно переходит к Австрии — Венгрии.

По словам журналистов немецкого издания, смена канцлера и правительства в Австрии свидетельствует о стремлении стран ЕС к независимости от Германии и Брюсселя, которые сегодня навязывают свою политику всем членам организации. По мнению авторов Neue Osnabrucker Zeitung, смена политического лидера в ЕС может привести к перезагрузке отношений с Россией.