Киев, 20 декабря. Украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжают выполнять обязанности на подконтрольных Киеву территориях.

Как рассказал замначальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, представители СЦКК также продолжают работать со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось о выводе российских военных наблюдателей из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).