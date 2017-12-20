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Украинские представители СЦКК продолжают работу на подконтрольных Киеву территориях — ВСУ
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    Украинские представители СЦКК продолжают работу на подконтрольных Киеву территориях — ВСУ

    14:06  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:07  20 Декабря 2017
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    Украинские представители СЦКК продолжают работу на подконтрольных Киеву территориях — ВСУ

    Киев, 20 декабря. Украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжают выполнять обязанности на подконтрольных Киеву территориях.

    Как рассказал замначальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, представители СЦКК также продолжают работать со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

    Напомним, ранее сообщалось о выводе российских военных наблюдателей из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина
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