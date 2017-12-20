Путин заявил о выдаче миллиона ипотечных кредитов в 2017 году

Москва, 20 декабря. В 2017 году было выдано порядка одного миллиона ипотечных кредитов общей стоимостью два триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Во время заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент подвел итоги 2017 года по выдаче ипотечных кредитов.

«В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около двух триллионов рублей», — констатировал российский лидер.

Кроме того, глава страны отметил, что текущая ставка по ипотеке в России впервые опустилась ниже 10%.

Ранее стало известно о том, что Путин подписал закон о штрафах до одного миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах. Ранее Госдума РФ приняла закон, по которому вводятся штрафные санкции за невыполнение мессенджерами обязанностей, возложенных на них на законодательном уровне.