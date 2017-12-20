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Путин заявил о выдаче миллиона ипотечных кредитов в 2017 году
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    Путин заявил о выдаче миллиона ипотечных кредитов в 2017 году

    14:04  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  20 Декабря 2017
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    Путин заявил о выдаче миллиона ипотечных кредитов в 2017 году

    Москва, 20 декабря. В 2017 году было выдано порядка одного миллиона ипотечных кредитов общей стоимостью два триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.

    Во время заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент подвел итоги 2017 года по выдаче ипотечных кредитов.

    «В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около двух триллионов рублей», — констатировал российский лидер.

    Кроме того, глава страны отметил, что текущая ставка по ипотеке в России впервые опустилась ниже 10%.

    Путин заявил о выдаче миллиона ипотечных кредитов в 2017 году

    Ранее стало известно о том, что Путин подписал закон о штрафах до одного миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах. Ранее Госдума РФ приняла закон, по которому вводятся штрафные санкции за невыполнение мессенджерами обязанностей, возложенных на них на законодательном уровне.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #ипотека #кредиты #2017
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