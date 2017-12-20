«Чувствую себя единым целым»: Крымский мост предложил поздравить его с важным этапом в жизни

Москва, 20 декабря. Пользователь «Крымский мост» на своей странице в Twitter сообщил о завершении установки пролетов и предложил поздравить его с этим событием.

«Крымский мост» сообщил о завершении важного этапа в его жизни. Он также предложил своим подписчикам поздравить его с этим знаменательным событием.

«Установка моих пролетов завершена, теперь чувствую себя единым целым, — пишет сам мост в социальной сети. — Поздравляйте, а я пока продолжу «одеваться» в асфальт».

Свое сообщение «Крымский мост» завершил смайлом, изображающим улыбку.

Установка моих пролётов завершена, теперь чувствую себя единым целым. Поздравляйте, а я пока продолжу “одеваться” в асфальт :) #крымскиймост #стройкавека #ждеммост https://t.co/ySs9aSN9jT — Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 20, 2017

Ранее стало известно, что Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом. Об этом сообщили представители информационного центра инженерного объекта.