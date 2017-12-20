Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сбой в работе онлайн-касс в России устранен
Россия
«Чувствую себя единым целым»: Крымский мост предложил поздравить его с важным этапом в жизни
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Чувствую себя единым целым»: Крымский мост предложил поздравить его с важным этапом в жизни

    15:21  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  20 Декабря 2017
    37

    «Чувствую себя единым целым»: Крымский мост предложил поздравить его с важным этапом в жизни

    Москва, 20 декабря. Пользователь «Крымский мост» на своей странице в Twitter сообщил о завершении установки пролетов и предложил поздравить его с этим событием.

    «Крымский мост» сообщил о завершении важного этапа в его жизни. Он также предложил своим подписчикам поздравить его с этим знаменательным событием.

    «Установка моих пролетов завершена, теперь чувствую себя единым целым, — пишет сам мост в социальной сети. — Поздравляйте, а я пока продолжу «одеваться» в асфальт».

    Свое сообщение «Крымский мост» завершил смайлом, изображающим улыбку.

    Ранее стало известно, что Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом. Об этом сообщили представители информационного центра инженерного объекта. 

    «Чувствую себя единым целым»: Крымский мост предложил поздравить его с важным этапом в жизни

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #твиттер #крымский мост #пролеты
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть