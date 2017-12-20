Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» намерена выставить против САА гражданское население провинции

Идлиб, 20 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 обучили и вооружили 300 мирных жителей провинции Идлиб для сдерживания наступления сирийской армии.

Главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) провели в провинции Идлиб акцию «Джакер аль-Акадат» в ходе которой боевую подготовку прошли порядка 300 молодых людей, после чего получили оружие и необходимую экипировку.

По задумке лидеров «Ан-Нусры» мирное население должно сдержать наступление правительственных войск Сирии, народного ополчения и иранских союзников в Идлибе. Один из ответственных за кампанию боевиков Амир Ассаф заявил, что новобранцы помогут террористам вновь захватывать населенные пункты, освобожденные сирийской армией.

По сообщениям боевиков гражданские присоединились к бандформированию добровольно, однако эксперты считают, что молодые люди были вынуждены взяться за оружие из-за страха за свою жизнь и жизни своих родных и близких.

1 Организация запрещена на территории РФ.