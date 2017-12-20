Назван топ-10 лучших фильмов уходящего года

Лос-Анджелес, 20 декабря. Крупнейший западный кинопортал Rotten Tomatoes составил список самых популярных фильмов уходящего года по версии пользователей.

Так, черная комедия Джордана Пила «Прочь» стала самой рейтинговой картиной 2017 года. Фильм получил 99% положительных отзывов от 300 кинокритиков и 87% одобрительных комментариев от зрителей. Отметим, что картина «Прочь» стала номинантом на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус». Кроме того, исполнитель главной роли Дэниэл Калуйя будет бороться за премию Гильдии киноактеров США.

На вторую строчку попала мелодрама Майкла Шоуолтера «Любовь — болезнь». Картина собрала 98% положительных рецензий от 240 кинокритиков и 89% положительных отзывов зрительской аудитории. В центре сюжета романтические отношение пакистанца и американки.

На третью позицию попал эпический военный фильм британского режиссера Кристофера Нолана «Дюнкерк» с Томом Харди, Киллианом Мерфи и Гарри Стайлсом в главных ролях. В целом картина получила 92% положительных отзывов критиков и 82% положительных оценок зрителей соответственно. Фильм повествует о спасательной операции британских войск во время Второй мировой войны.

В десятку лучших фильмов этого года по версии Rotten Tomatoes также попали режиссерский дебют американской актрисы Греты Гервиг «Леди Бёрд» с Сиршей Ронан в главных ролях, финальная часть трилогии о Росомахе «Логан», а также восьмой эпизод «Звездных войн», получивший название «Последние джедаи».