Путин не планирует международных контактов до конца года

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин до конца текущего года не планирует международных контактов, в том числе с руководством Израиля и Палестины. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До конца года в графике не планируется каких-либо международных контактов у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли глава Палестины Махмуд Аббас прибыть с визитом в Россию.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в случае согласования каких-либо международных переговоров и встреч Кремль сообщит о них дополнительно.

Напомним, накануне советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат сообщил, что через министра иностранных дел России Сергея Лаврова передаст Владимиру Путину послание от палестинского лидера Махмуда Аббаса.