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Общество
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Политика
Путин не планирует международных контактов до конца года
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    Путин не планирует международных контактов до конца года

    14:00  20 Декабря 2017
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    Путин не планирует международных контактов до конца года

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин до конца текущего года не планирует международных контактов, в том числе с руководством Израиля и Палестины. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «До конца года в графике не планируется каких-либо международных контактов у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

    Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли глава Палестины Махмуд Аббас прибыть с визитом в Россию.

    Пресс-секретарь президента также отметил, что в случае согласования каких-либо международных переговоров и встреч Кремль сообщит о них дополнительно.

    Напомним, накануне советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат сообщил, что через министра иностранных дел России Сергея Лаврова передаст Владимиру Путину послание от палестинского лидера Махмуда Аббаса.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #песков #махмуд аббас
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