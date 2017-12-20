Сирия построит новый аэропорт в Дамаске

Дамаск, 20 декабря. Сирийские власти планируют построить в Дамаске новый аэропорт. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Сирийской Арабской Республики Али Хаммуд.

Политик указал на то, что нынешний столичный аэропорт, который был построен в 1970 году, уже устарел.

«Будет построен новый аэропорт Дамаска. Нынешний аэропорт построен в 1970 году, у него малая пропускная мощность. Ввиду этого мы собираемся подготовить проект нового аэропорта», — цитирует слова Али Хаммуда РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, председателем Совета министров САР Имадом Хамисом, а также с главой сирийского внешнеполитического ведомства Валидом Муаллемом. В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с восстановлением экономики и инфраструктуры страны.